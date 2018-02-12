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ЕМОЛІУМ КРЕМ (EMOLIUM CREAM) (557821) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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ЕМОЛІУМ КРЕМ (EMOLIUM CREAM)
Ціна в місті Київ
від 265,37 грн
Без рецепта
1 шт від 265,37 грн 1 шт від 289,47 грн
В наявності в 897 аптеках
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Виробник
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/7130 від 12.04.2021

ЕМОЛІУМ КРЕМ інструкція із застосування

Характеристика

активні компоненти косметичних засобів Емоліум:
– сечовина та гіалуронат натрію інтенсивно зволожують шкіру й утримують у ній вологу;
– олії карите (ши) та макадамії забезпечують пом’якшення шкіри, сприяють відновленню природного захисного гідроліпідного шару, запобігають втраті вологи з поверхні шкіри;
– тригліцериди жирних кислот насичують шкіру міжклітинними ліпідами.

Рекомендації по використанню

Емоліум Крем — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденного догляду за сухою, схильною до подразнення шкіри. Забезпечує тривале зволоження та нормальне функціонування шкіри. Пом’якшує та підвищує еластичність епідермісу. Зміцнює епідермальний шар, запобігає втраті води. Захищає шкіру від подразнення та впливу зовнішніх факторів, не викликає сухості шкіри.
Спосіб використання: м’якими рухами (не втираючи та не поплескуючи) нанести тонкий шар крему на добре очищену шкіру. Кращих результатів можна досягти, застосовуючи крем як мінімум 2 рази на добу.
Емоліум Спеціальний крем — це комплексний емолієнт, який рекомендується для гігієни та живлення сухої, схильної до подразнення та алергії шкіри. Інтенсивно зволожує та живить шкіру. Зв’язує воду у шкірі та відновлює епідермальний шар, укріплюючи його природну захисну функцію. Сприяє зменшенню подразнення та свербежу.
Спосіб використання: нанести тонкий шар крему на ретельно очищену шкіру. Кращих результатів можна досягти, застосовуючи крем як мінімум 2 рази на добу після купання.

Емоліум крем
Емоліум крем 75 мл
від 265,37 грн
В наявності в 897 аптеках
Ціни в аптеках
Емоліум крем
Емоліум крем 75 мл
від 265,37 грн
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