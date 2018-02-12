Емоліум Крем — це комплексний емолієнт, який рекомендується для щоденного догляду за сухою, схильною до подразнення шкіри. Забезпечує тривале зволоження та нормальне функціонування шкіри. Пом’якшує та підвищує еластичність епідермісу. Зміцнює епідермальний шар, запобігає втраті води. Захищає шкіру від подразнення та впливу зовнішніх факторів, не викликає сухості шкіри.

Спосіб використання: м’якими рухами (не втираючи та не поплескуючи) нанести тонкий шар крему на добре очищену шкіру. Кращих результатів можна досягти, застосовуючи крем як мінімум 2 рази на добу.

Емоліум Спеціальний крем — це комплексний емолієнт, який рекомендується для гігієни та живлення сухої, схильної до подразнення та алергії шкіри. Інтенсивно зволожує та живить шкіру. Зв’язує воду у шкірі та відновлює епідермальний шар, укріплюючи його природну захисну функцію. Сприяє зменшенню подразнення та свербежу.

Спосіб використання: нанести тонкий шар крему на ретельно очищену шкіру. Кращих результатів можна досягти, застосовуючи крем як мінімум 2 рази на добу після купання.