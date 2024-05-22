Наукове підтвердження дії компонентів Бактобліс :

Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) — штам корисних бактерій, які в нормі присутні і становлять до 40% загальної популяції бактерій здорової ротової порожнини. Дія Streptococcus salivarius K12 (Бактобліс) здійснюється за рахунок колонізації ротової порожнини і носоглотки, тобто він є респіраторним пробіотиком. Streptococcus salivarius K12 активно пригнічує ріст Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе і Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Proteus spp., Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis, які є одними з основних етіологічних чинників бактеріальних інфекцій респіраторного тракту у дітей.

Пробіотик Streptococcus salivarius K12 утворює два антибактеріальних бактеріоцини (саліваріцин А2, саліваріцин В), що пригнічує ріст збудників інфекцій в ротоглотці.

Streptococcus salivarius K12 у складі Бактобліс має загалом визнаний безпечним статус GRAS згідно листа Управління з продовольства і медикаментів США (USFDA) у відповідь на GRAS Notice №GRN 000591 (2015).

Історія створення

Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12)

BLIS K12 створений професором мікробіології, доктором Джоном Таггом з Університету Отаго в Новій Зеландії. В одному зі своїх перших досліджень, після тривалого спостереження за дітьми шкільного віку у Данідін в Новій Зеландії, професор Тагг помітив цікаву деталь: у одних дітей захворювання горла виникали не так часто, як у інших. При мікробіологічному вивченні мазків слини професор Тагг виявив, що в слині у дітей, у яких захворювання горла зустрічалися рідше, присутні певні види корисних бактерій, яких не було у інших дітей. Ці бактерії продукують натуральні антимікробні речовини, які професор Тагг назвав BLIS — бактеріоциноподібні інгібіторні субстанції. Професор виділив головний з таких штамів роду Streptococcus salivarius — корисних бактерій, які в нормі присутні і становлять до 40% загальної популяції бактерій здорової ротової порожнини. Після багаторічної роботи з поліпшення пробіотичних якостей цього штаму був отриманий запатентований пробіотик BLIS K12 — перший у світі пробіотик для нормалізації мікрофлори верхніх дихальних шляхів, зокрема порожнини рота.

Бактобліс/Bactoblis® (ородисперсні саше) — респіраторний ородисперний пробіотик, що містить перший у світі пробіотичний штам Streptococcus salivarius K12 для перорального прийому, який запатентований для сприяння підтримки захисту організму від інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів та зниження кількості випадків ускладнень від можливих інфекцій.

Вітамін D 3 (колекальциферол), який входить до складу дієтичної добавки Бактобліс/Bactoblis®, протягом десятків років використовується у медичній практиці завдяки його здатності впливати на ряд метаболічних процесів та змінювати функціональний стан різних органів та систем. Рецептори до вітаміну D ідентифіковані в клітинах шкіри, серця, легень, головного мозку, скелетних м’язів, ендокринних залоз, кісткової тканини. Вони широко представлені на клітинах імунної системи, зокрема на активованих CD4+ та CD8+ лімфоцитах, Т-лімфоцитах, В-лімфоцитах, нейтрофілах, макрофагах. Тривалий час вітамін D використовується у педіатричній практиці для профілактики та лікування рахіту — захворювання, яке розвивається при недостатньому надходженні до організму вітаміну D. В останні роки встановлена важлива роль цього вітаміну у функціонуванні імунної системи. Доведено, що він стимулює вроджений імунітет, сприяє диференціації моноцитів у макрофаги, пригнічує антигенпрезентуючу функцію, збільшує експресію протизапальних цитокінів та зменшує утворення таких протизапальних цитокінів як TNF, IL6, IL8, IL12, тим самим зменшуючи прояви запалення у зоні патологічного процесу.

Вроджені імунні реакції організму проти інфекцій верхніх дихальних шляхів тісно пов’язані з продукцією антибактеріальних пептидів — молекул з бактерицидною активністю. Під дією вітаміну D активується транскрипція таких пептидів, які мають широкий спектр дії по відношенню до багатьох видів бактерій, вірусів та грибів.

Профілактична кількість вітаміну D 3 для дітей раннього віку складає 400 МО (10 mcg (мкг))/добу, тобто його кількість у складі дієтичної добавки Бактобліс/Bactoblis® складає близько 50% від рекомендованої добової кількості для пацієнтів відповідного віку.