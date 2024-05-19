Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняБактоблісЦіни в аптеках

Бактобліс пакетик-саше, №10 - Київ (780991) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 454 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
403,99
Економія: -87,35 грн
316,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
287,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
337,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
287,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
359,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
339,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
287,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
397,97
Економія: -59,61 грн
338,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
331,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
373,73
Економія: -41,48 грн
332,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -59,35 грн
316,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
298,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
287,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (4)
358,34
Економія: -46,23 грн
312,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
397,10
Економія: -56,75 грн
340,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (2)
424,20
Економія: -12,73 грн
411,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
347,68
Економія: -19,08 грн
328,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
287,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
314,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
369,78
Економія: -31,42 грн
338,36 грн