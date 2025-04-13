205 антибактеріальний (205 antibacterial)
2 препарати
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ЗАСІБ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ "205. АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ"
250 мл №1Науково-Виробниче Підприємство Біостимулятор
ЗАСІБ ГІГІЄНИЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ "205. АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ"
Спрей 50 мл №1Науково-Виробниче Підприємство Біостимулятор
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Науково-Виробниче Підприємство Біостимулятор
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби