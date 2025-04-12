Фармакодинаміка.

Лактитол — похідна речовина дисахариду, що складається з галактози та сорбітолу, — не гідролізується дисахаридазами в тонкому кишечнику. В результаті він проходить через тонкий кишечник з мінімальною абсорбцією і надходить в товстий кишечник у незміненому вигляді. У товстому кишечнику під впливом мікрофлори (переважно Bacteroides і Lactobacilli) лактитол метаболізується в основному до оцтової, пропіонової та масляної кислот. Підкислення вмісту товстої кишки знижує всмоктування аміаку. Перетворення лактитолу в коротколанцюгові органічні кислоти підвищує осмотичний тиск в товстій кишці. Це веде до збільшення вмісту води в калових масах і їх об’єму, чим і обумовлений проносний ефект.

При печінковій енцефалопатії ефект досягається за рахунок міграції аміаку із крові в товстий кишечник (завдяки зниженню рН, збільшенню осмотичного тиску в просвіті кишечнику), видалення із товстої кишки затриманих іонів амонію та інших азотовмісних токсичних речовин.

Лактитол як пребіотик посилює ріст корисних для організму бактерій, таких як біфідобактерії і лактобактерії, тоді як ріст протеолітичних бактерій пригнічується. Це сприяє збільшенню сухої маси вмісту кишечнику, що сприятливо впливає на його спорожнення.

Лактитол не становить небезпеки для зубної емалі.

Фармакокінетика.

Лактитол не всмоктується в тонкій кишці, діє в товстій кишці, де розщеплюється флорою товстої кишки. Лактитол абсорбується в мінімальних кількостях. До 2% виявляється у сечі у незміненому стані. Лактитол не має загальної системної дії.