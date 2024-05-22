Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіВироби для корекції стопивкладки ортопедичніГелевий коректор пальців (Gel finger corrector) Гелевий коректор пальців (Gel finger corrector) (557696) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 169,66 грн Без рецепта 1 шт від 169,66 грн 1 шт від 147,11 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Волсмарт Форма випуску Gb-03 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби вкладки ортопедичні