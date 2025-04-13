Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)

ЗУБНА ПАСТА COLGATE "ПОТРІЙНА ДІЯ" 150 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 66,55 грн
В 64 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби