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Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста Колгейт потрійна дія (Tooth paste Colgate triple action)
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від
66,55
грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
66,55
грн
В 64 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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