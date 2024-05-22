Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін С-100 (Vitamin C-100) Вітамін С-100 (Vitamin C-100) (557572) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 250 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NOW FOODS Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 250 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин