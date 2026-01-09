Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Лолі бомб з вітаміном C (Lolly bomb with vitamin C)

Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники №60
Ціни в Київ
від 607,33 грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Фабрика кондитерська Меркурій
Дієтичні добавки
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.