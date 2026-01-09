Київ
Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Лолі бомб з вітаміном C (Lolly bomb with vitamin C)
Характеристики
Виробник
Фабрика кондитерська Меркурій
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
