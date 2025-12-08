Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Льодяники вітамінні (Lollipops vitamin)

Льодяники вітамінні зі смаком вишні льодяники №50
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 458,00 грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Фабрика кондитерська Меркурій
Дієтичні добавки
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.