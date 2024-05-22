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Арфазетин (Arphasetinum) (557382) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Арфазетин (Arphasetinum)
Ціна в місті Київ
від 55,00 грн
Без рецепта
20 шт від 55,00 грн 1 шт від 55,00 грн 20 шт від 14,61 грн
В наявності в 9 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну