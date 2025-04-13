пляшечки пластикові

Пляшечки Ліндо (Bottles Lindo)

2 препарати
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ПЛЯШКИ LINDO
ПЛЯШКИ LINDO
Pk 1421 125 мл №6
ЛИНДО ООО
Немає в наявності
ПЛЯШКИ LINDO
ПЛЯШКИ LINDO
Pk 1431 250 мл №6
ЛИНДО ООО
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
ЛИНДО ООО
Форма випуску
Pk 1421
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Медичні вироби