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пляшечки пластикові
Пляшечки Ліндо (Bottles Lindo)
2 препарати
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ПЛЯШКИ LINDO
Pk 1421 125 мл №6
ЛИНДО ООО
Немає в наявності
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ПЛЯШКИ LINDO
Pk 1431 250 мл №6
ЛИНДО ООО
Немає в наявності
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Форма випуску
PK 1421
PK 1431
Пакування
125 мл
250 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ЛИНДО ООО
Форма випуску
Pk 1421
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Медичні вироби
пляшечки пластикові
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