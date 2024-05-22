Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБандаж (Bandage) Бандаж (Bandage) (557305) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 401,19 грн Без рецепта 1 шт від 401,19 грн 1 шт від 365,00 грн 1 шт від 268,37 грн 1 шт від 440,39 грн 1 шт від 253,46 грн 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 10 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Silmed LLC Форма випуску Sm-03 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі ортопедичні