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Бандаж (Bandage) (557305) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж (Bandage)
Ціна в місті Київ
від 401,19 грн
Без рецепта
1 шт від 401,19 грн 1 шт від 365,00 грн 1 шт від 268,37 грн 1 шт від 440,39 грн 1 шт від 253,46 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 10 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Sm-03
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі ортопедичні