Милиця з опорою під лікоть (Crutch with elbow support)
3 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
МИЛИЦЯ З ОПОРОЮ ПІД ЛІКОТЬ "NOVA"
B7760, срібний 89-112 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
МИЛИЦЯ З ОПОРОЮ ПІД ЛІКОТЬ "NOVA"
B7761 68-91 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
МИЛИЦЯ З ОПОРОЮ ПІД ЛІКОТЬ "NOVA"
B7751-a 84-115 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
Характеристики
Виробник
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Форма випуску
B7760, срібний
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби