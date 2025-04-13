Краники

Кран трьохходовий (Three-way cran)

КРАН 3-Х ХОДОВИЙ "ВОЛЕС" №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 12,50 грн
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Характеристики
Виробник
Торговий дім Віктер Плюс
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби