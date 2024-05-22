Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАпівіта бі рейдіент крем насиченої текстури (Apivita bee radiant cream rich texture)

Апівіта бі рейдіент крем насиченої текстури (Apivita bee radiant cream rich texture) (557163) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Апівіта бі рейдіент крем насиченої текстури (Apivita bee radiant cream rich texture)
Ціна в місті Київ
від 1170,24 грн
Без рецепта
1 шт від 1170,24 грн
В наявності в 4 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика