Київ
Про товар
Ціни
Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста на білому вугіллі (White charcoal toothpaste)
4 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ІНТЕНСИВНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від
81,49
грн
в 56 аптеках
Знайти в аптеках
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПОТРІЙНА СИЛА"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від
81,48
грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПРОТИДІЯ КАРІЄСУ"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від
102,90
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ЗАХИСТ НА ТРИВАЛИЙ ЧАС"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від
98,70
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
81,48
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Хелсі Фарм Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Косметичні засоби
4.1.1.2.1. Пасти против карієсу
4.1.1.2.4. Відбілюючі
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню