Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста на білому вугіллі (White charcoal toothpaste)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ІНТЕНСИВНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ"
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ІНТЕНСИВНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від 81,49 грн
в 56 аптеках
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НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПОТРІЙНА СИЛА"
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПОТРІЙНА СИЛА"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від 81,48 грн
в 50 аптеках
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НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПРОТИДІЯ КАРІЄСУ"
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ПРОТИДІЯ КАРІЄСУ"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від 102,90 грн
в 2 аптеках
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НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ЗАХИСТ НА ТРИВАЛИЙ ЧАС"
НАША ЗУБНА ПАСТА НА БІЛОМУ ВУГІЛЛІ "ЗАХИСТ НА ТРИВАЛИЙ ЧАС"
90 г №1
Хелсі Фарм Україна
від 98,70 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 81,48 грн
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Характеристики
Виробник
Хелсі Фарм Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Косметичні засоби