АЦЕРОЛА - C 500 З БІОФЛАВОНОЇДАМИ (ACEROLA - C 500 WITH BIOFLAVONOIDES) (556970) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Нутрімед
Форма випуску
Капсули
Дозування
800 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
В справочнику «Компендіум» 2020 року по препарату АЦЕРОЛА — C 500 З БІОФЛАВОНОЇДАМИ (ACEROLA — C 500 WITH BIOFLAVONOIDES) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами рекомендовано вживати як додаткове джерело вітаміну С та цитрусових біофлавоноїдів при збільшеній потребі або дефіциті цих нутрієнтів. Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами сприяє нормалізації функціонального стану імунної системи, у тому числі в період ГРВІ.
Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами: має антиоксидантні та загальнозміцнювальні властивості, сприяє підвищенню опірності імунної системи, синтезу колагену та зміцненню стінок судин, сприяє швидкому загоєнню ран, має антиагрегантні властивості, зміцнює серцево-судинну систему.
Ацерола (Malpighia emarginata) — також відома як барбадоська вишня, є одним із найбагатших природних джерел аскорбінової кислоти у світі. Плоди ацероли містять вітаміну С в 50–100 разів більше, ніж апельсини чи лимони. Доведено, що вітамін С ацероли засвоюється людиною краще, ніж синтетична аскорбінова кислота. Плоди ацероли також містять багато фітонутрієнтів, таких як фенольні сполуки каротиноїдів, антоціани та флавоноїди, що мають виражені антиоксидантні властивості і є синергістами аскорбінової кислоти. Також доведена протимікробна, гіпоглікемічна та гепатопротекторна дія ацероли.
Вітамін С (Vitamine C) або аскорбінова кислота належить до групи водорозчинних вітамінів. Оскільки вітамін С не синтезується самостійно, дуже важливо забезпечити його постійне надходження до організму. Рівень вітаміну С у крові є маркером здоров’я. Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, регуляції вуглеводного та білкового обмінів і синтезі багатьох гормонів. Вітамін С підвищує неспецифічну резистентність організму і нормалізує роботу імунної системи, захищає від вірусних і бактеріальних інфекцій: стимулює утворення імунних клітин, інтерферону й антитіл. Застосування високих доз вітаміну С особливо важливо при ГРВІ та грипі, оскільки її рівень в організмі різко знижується при цих станах. Вживання аскорбінової кислоти скорочує тривалість перебігу респіраторних інфекцій.
Цитрусові біофлавоноїди є природним доповненням до вітаміну С і містяться в основному в шкірці грейпфрутів, лимонів і апельсинів. Основне завдання біофлавоноїдів — мінімізувати дію вільних радикалів, які руйнують клітини і провокують збій у функціонуванні всього організму. Цитрусові біофлавоноїди чинять антиоксидантну, тонізуючу і відновлювальну дію. Вживаються при загальному стані втоми, зменшенні маси тіла, інфекційних і вірусних захворюваннях, зміцнюють судинну систему та сприяють зміцненню імунітету. Цитрусові біофлавоноїди сприяють кращому засвоєнню вітаміну С та підвищують його біодоступність.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами рекомендована як додаткове джерело вітаміну С та біофлавоноїдів цитрусових при збільшеній потребі або дефіциті цих нутрієнтів та нормалізації функціонального стану імунної системи, у тому числі в період ГРВІ. Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами має виражені антиоксидантні властивості, сприяє підвищенню стійкості організму до патогенних вірусів та бактерій, знижує ризик виникнення респіраторних захворювань під час сезонних інфекцій, перешкоджає виникненню ускладнень та сприяє прискоренню одужання. Ацерола-С 500 з біофлавоноїдами краще та швидше засвоюється організмом завдяки натуральному складу та підвищеній біодоступності.
Спосіб вживання: вживати дорослим по 1–2 капсули 2 рази на добу після їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Рекомендований курс вживання: 1–3 міс. За необхідності курс вживання може бути скориговано лікарем.
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Застереження щодо вживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
індивідуальна непереносимість компонентів, дитячий вік, період вагітності, годування грудьми, тяжкі захворювання нирок, тромбози.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі 4–25 °С.