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Бальзам-олія (Balm oil) (556957) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам-олія (Balm oil)
Ціна в місті Київ
від 206,00 грн
Без рецепта
1 шт від 206,00 грн 1 шт від 210,00 грн 1 шт від 140,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук