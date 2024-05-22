Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБальзам-олія (Balm oil) Бальзам-олія (Balm oil) (556957) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 206,00 грн Без рецепта 1 шт від 206,00 грн 1 шт від 210,00 грн 1 шт від 140,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник КИЇВСЬКА АПТЕКАРСЬКА МАНУФАКТУРА Об'єм 20 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук