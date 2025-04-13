Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубна паста комплексна Біомед здоров'я ясен (Toothpaste complex Biomed gum health)

ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНА "BIOMED GUM HEALTH/ЗДОРОВ'Я ЯСЕН" 100 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 114,00 грн
В 4 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Сплат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/10623 від 07.06.2021