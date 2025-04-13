Київ
Про товар
Ціни
Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Зубна паста комплексна Біомед здоров'я ясен (Toothpaste complex Biomed gum health)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
114,00
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Сплат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Косметичні засоби
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Реєстрація
12.2-18-3/10623 від 07.06.2021
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
114,00
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню