Маска киснева нереверсивна (Oxygen mask, non-reversible)
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1Flexicare Medical Limited
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м педіатрична №1Flexicare Medical Limited
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м з затискачем на ніс №1Flexicare Medical Limited
Характеристики
Виробник
Flexicare Medical Limited
Форма випуску
Для дорослих
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.