ШВЛ і комплектуючі

Маска киснева нереверсивна (Oxygen mask, non-reversible)

3 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
від 145,93 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м педіатрична №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м з затискачем на ніс №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 145,93 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Flexicare Medical Limited
Медичні вироби
Форма випуску
Для дорослих
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.