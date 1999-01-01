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Анестезіологічні і респіраторні вироби

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Анестезіологічні і респіраторні вироби
ШВЛ і комплектуючі
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МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
Для дорослих №1
Ultra for Medical Products
від 23,48 грн
в 30 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Для дорослих №1
Допомога-I
від 26,20 грн
в 18 аптеках
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Педіатрична №1
Допомога-I
від 24,20 грн
в 17 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Для дорослих з мішком №1
Допомога-I
від 55,00 грн
в 15 аптеках інших міст
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ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
1544000, порт із запором luer lock №1
Intersurgical UAB
від 74,26 грн
в 11 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Педіатрична з мішком №1
Допомога-I
від 80,22 грн
в 9 аптеках інших міст
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "ПОДИХ ЖИТТЯ"
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "ПОДИХ ЖИТТЯ"
Тип а №1
Київське фармацевтичне товариство
від 16,00 грн
в 8 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
від 120,50 грн
в 7 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
1135015, eco 2.1 м з кисневою трубкою №1
Intersurgical
від 80,68 грн
в 5 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
Для дітей №1
Ultra for Medical Products
від 10,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПІРАЦІЇ V
СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПІРАЦІЇ V
350 мл №1
Каммед
від 84,16 грн
в 2 аптеках
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МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
Есolite для забеспечення високої концентрації кисню №1
Intersurgical
від 199,85 грн
в 1 аптеці
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МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
З кисневою трубкою 2.1 м педіатрична №1
Flexicare Medical Limited
від 72,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА СИЛІКОНОВА MEDICARE
МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА СИЛІКОНОВА MEDICARE
Розмір 5 одноразова №1
Допомога-I
від 2674,05 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
1544011, порт із запором luer lock superset №1
Intersurgical UAB
від 102,50 грн
в 1 аптеці
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МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА ПВХ "MEDICARE"
МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА ПВХ "MEDICARE"
Розмір 4 одноразова №1
Допомога-I
Немає в наявності
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих з носовим затискачем головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
МІШОК ДИХАЛЬНИЙ ТИПУ "АМБУ" MEDICARE
МІШОК ДИХАЛЬНИЙ ТИПУ "АМБУ" MEDICARE
Для дорослих, одноразовий №1
Допомога-I
Немає в наявності
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР "MEDICARE"
ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР "MEDICARE"
Для дорослих, одноразовий №1
Допомога-I
Немає в наявності
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