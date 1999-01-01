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Анестезіологічні і респіраторні вироби
ШВЛ і комплектуючі
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Анестезіологічні і респіраторні вироби
ШВЛ і комплектуючі
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МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
Для дорослих №1
Ultra for Medical Products
від
23,48
грн
в 30 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Для дорослих №1
Допомога-I
від
26,20
грн
в 18 аптеках
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Педіатрична №1
Допомога-I
від
24,20
грн
в 17 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Для дорослих з мішком №1
Допомога-I
від
55,00
грн
в 15 аптеках інших міст
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ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
1544000, порт із запором luer lock №1
Intersurgical UAB
від
74,26
грн
в 11 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА MEDICARE
Педіатрична з мішком №1
Допомога-I
від
80,22
грн
в 9 аптеках інших міст
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "ПОДИХ ЖИТТЯ"
Тип а №1
Київське фармацевтичне товариство
від
16,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА НЕРЕВЕРСИВНА
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
від
120,50
грн
в 7 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
1135015, eco 2.1 м з кисневою трубкою №1
Intersurgical
від
80,68
грн
в 5 аптеках інших міст
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МАСКА КИСНЕВА СТЕРИЛЬНА
Для дітей №1
Ultra for Medical Products
від
10,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПІРАЦІЇ V
350 мл №1
Каммед
від
84,16
грн
в 2 аптеках
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МАСКА КИСНЕВА ДОРОСЛА
Есolite для забеспечення високої концентрації кисню №1
Intersurgical
від
199,85
грн
в 1 аптеці
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МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
З кисневою трубкою 2.1 м педіатрична №1
Flexicare Medical Limited
від
72,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА СИЛІКОНОВА MEDICARE
Розмір 5 одноразова №1
Допомога-I
від
2674,05
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДИХАЛЬНИЙ ВІРУСО-БАКТЕРІАЛЬНИЙ "CLEAR-GUARD 3"
1544011, порт із запором luer lock superset №1
Intersurgical UAB
від
102,50
грн
в 1 аптеці
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МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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МАСКА ЛАРИНГІАЛЬНА ПВХ "MEDICARE"
Розмір 4 одноразова №1
Допомога-I
Немає в наявності
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МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих з носовим затискачем головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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МІШОК ДИХАЛЬНИЙ ТИПУ "АМБУ" MEDICARE
Для дорослих, одноразовий №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ДИХАЛЬНИЙ КОНТУР "MEDICARE"
Для дорослих, одноразовий №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Форма випуску
1135015, ECO
1544000, порт з зап. LUER LOCK
1544011, порт з зап. LUER LOCK
1644000, порт з зап. LUER LOCK
ЕсoLite
Тип А
Тип Б
д/дорос.,однораз.
д/доросл.
д/дорослих з носовим затискач.
для дітей
з вентиляційним отвором
педіатрична
розмір 4
розмір 5
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Пакування
2.1 м
350 мл
голов. тримач та кисн. трубкой 2.1 м
з кисневою трубкою 2.1 м
шарнірним портом кисню 15 мм
Виробник
Flexicare Medical Limited
Intersurgical
Intersurgical UAB
Ultra for Medical Products
Допомога-I
КФТ
Каммед
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