Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Салз (Toothpaste Salz)

2 препарати
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SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА
SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА
90 г №1
РИПЛЕЙ ООО
Немає в наявності
SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА
SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА
90 г №1
РИПЛЕЙ ООО
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
РИПЛЕЙ ООО
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/5532 від 24.03.2021