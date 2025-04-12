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Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
Футляр для зубних щіток (Toothbrush case)
6 препаратів
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Кот №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
253,96
грн
в 80 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Лев №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 44 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Панда №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
262,20
грн
в 39 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Пінгвін №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 36 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Собака №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 23 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Черепаха №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 17 аптеках
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Ціни в
Київ
від
187,80
грн
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Характеристики
Виробник
СВІСС-ТРЕЙД
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
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