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Інші вироби медичного призначення

Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування

Медичні вироби

22Інші вироби медичного призначення

Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
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ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
Ік-2м №1
Глюдор
від 90,39 грн
в 421 аптеці
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Кот №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 253,96 грн
в 80 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Лев №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 218,50 грн
в 40 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Пінгвін №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 187,80 грн
в 32 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Панда №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 261,40 грн
в 25 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Собака №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 187,80 грн
в 23 аптеках
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Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- й (йод) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
від 36,02 грн
в 20 аптеках інших міст
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Черепаха №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 187,80 грн
в 16 аптеках
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ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
4.2 л №1
Глюдор
від 606,50 грн
в 2 аптеках
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ФУТЛЯР
ФУТЛЯР
№1
Infopia
від 140,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН
ФЛАКОН
Фв-10-20-ос №1
Мар'янівський склозавод
від 9,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФУТЛЯР ПЛАСТМАСОВИЙ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
ФУТЛЯР ПЛАСТМАСОВИЙ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
№1
Гемопласт
від 73,15 грн
в 1 аптеці
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ФУТЛЯР ДЛЯ ОКУЛЯРІВ ALBINEX
ФУТЛЯР ДЛЯ ОКУЛЯРІВ ALBINEX
60.015 №1
ОПТИКА ЛЮКСОР ООО
від 20,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 120 мл в індивідуальній упаковці №1
від 4,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР
ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР
Ік-2м №1
Ізотех
від 93,62 грн
в 1 аптеці
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Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- ф (фукорцин) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
від 45,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЛОТОК НИРКОПОДІБНИЙ SURGIWELOMED
ЛОТОК НИРКОПОДІБНИЙ SURGIWELOMED
20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 301,06 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН
ФЛАКОН
Фв-100-20-ос №1
Мар'янівський склозавод
від 28,53 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДІАМАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
ФЛАКОН-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДІАМАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
Розчин спиртовий 1 % флакон 10 мл №1
ЛекоПро
Немає в наявності
Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- бз (брильянтовий зелений) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
Немає в наявності
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