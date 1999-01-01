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Інші вироби медичного призначення
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
Медичні вироби
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Інші вироби медичного призначення
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
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ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
Ік-2м №1
Глюдор
від
90,39
грн
в 421 аптеці
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Кот №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
253,96
грн
в 80 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Лев №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
218,50
грн
в 40 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Пінгвін №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 32 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Панда №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
261,40
грн
в 25 аптеках
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Собака №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 23 аптеках
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Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- й (йод) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
від
36,02
грн
в 20 аптеках інших міст
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ФУТЛЯР ДЛЯ ЗУБНИХ ЩІТОК
Черепаха №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
187,80
грн
в 16 аптеках
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ТЕРМОБОКС "GLEWDOR"
4.2 л №1
Глюдор
від
606,50
грн
в 2 аптеках
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ФУТЛЯР
№1
Infopia
від
140,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН
Фв-10-20-ос №1
Мар'янівський склозавод
від
9,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФУТЛЯР ПЛАСТМАСОВИЙ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
№1
Гемопласт
від
73,15
грн
в 1 аптеці
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ФУТЛЯР ДЛЯ ОКУЛЯРІВ ALBINEX
60.015 №1
ОПТИКА ЛЮКСОР ООО
від
20,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 120 мл в індивідуальній упаковці №1
від
4,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ІЗОТЕРМІЧНИЙ КОНТЕЙНЕР
Ік-2м №1
Ізотех
від
93,62
грн
в 1 аптеці
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Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- ф (фукорцин) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
від
45,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЛОТОК НИРКОПОДІБНИЙ SURGIWELOMED
20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
301,06
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН
Фв-100-20-ос №1
Мар'янівський склозавод
від
28,53
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФЛАКОН-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДІАМАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
Розчин спиртовий 1 % флакон 10 мл №1
ЛекоПро
Немає в наявності
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Флакон-олівець для зберігання та нанесення лікарських засобів
Т- бз (брильянтовий зелений) 3 мл №1
Ленчін Віталій Миколайович
Немає в наявності
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Форма випуску
100 х 250 мм
60 см х 90 см
60.015
70/001
ІK-2
ІК-2М
К-12
К-20
К-35
К-50
К-70
Р-ПВ (перекис водню)
Т- БЗ (брильянтовий зелений)
Т- Й (йод)
Т- Ф (фукорцин)
ФВ-10-20-ОС
ФВ-100-20-ОС
ФВ-30-20-ОС
ФВП-200 КБ 2
ФВП-30
ФВП1-250 КБ 2
з кришкою з ложкою-шпателем
преміум
р-н спирт.
стерил.
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з ложкою 30 мл
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Виробник
AZDENT
Canpol
FTM Ambalaj Medikal Ith. Ihr.
Infopia
Shanghai Dochem Industries Co., Ltd.
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Ігар
Биомедстекло
Гемопласт
Глюдор
Еліпс
Игар
Изотех
ЛекоПро
Ленчин Виталий Николаевич
Ленчін Віталій Миколайович
Львовский завод стеклоизделий
Оптика Люксор
Сарепта
Свисс-Трейд
Эллипс
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