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Вітімун (Vitimun) (556123) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітімун (Vitimun)
Ціна в місті Київ
від 199,00 грн
Без рецепта
20 шт від 199,00 грн 30 шт від 139,00 грн
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки розчинні
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів 4.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи