Засіб Емоліум 3 в 1: Гель для душу. Шампунь. Піна для ванни — це поєднання високоякісних активних компонентів, які забезпечують ретельне зволоження та захищають шкіру від пересихання.

• Містить 92% компонентів натурального походження.

• Пантенол заспокоює шкіру, не порушуючи її природний захисний бар’єр.

• Бетаїн і алантоїн зволожують та заспокоюють подразнення шкіри тіла та голови.

Засіб Емоліум 3 в 1: Гель-піна-шампунь для тіла та волосся створено спеціально з думкою про щоденний догляд за чутливою, сухою шкірою з 1 місяця життя. Він об’єднує в собі функції очищуючого гелю, пінки для купання та шампуню, ретельно миє та очищує все тіло та волосся. При додаванні до води під час купання він чудово піниться, що перетворює купання на гру.

Засіб Емоліум 3 в 1: Гель-піна-шампунь для тіла та волосся:

• дарує відчуття зволоження, зменшує подразнення та почервоніння.

• робить волосся більш об’ємним, блискучим та полегшує розчісування.

• не порушує природний рН шкіри.

• залишає на шкірі ніжну захисну плівку.

• зменшує відчуття свербіння, пов’язане з сухістю шкіри.

• чудово піниться та легко змивається.

• не подразнює очі, не щипає та не викликає сліз.

• має приємний запах.

Результат: зволожена та м’яка на дотик шкіра та волосся, яке легко розчісувати.