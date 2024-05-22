Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівВітамінний комплекс В-50 (Vitamin complex B-50)

Вітамінний комплекс В-50 (Vitamin complex B-50) (555897) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітамінний комплекс В-50 (Vitamin complex B-50)
Ціна в місті Київ
від 719,74 грн
Без рецепта
100 шт від 719,74 грн
В наявності в 3 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів