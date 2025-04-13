може бути включена за рекомендацією лікаря до раціону харчування дітей віком від 1 року та дорослих як додаткове джерело L-карнітину при станах, що супроводжуються його дефіцитом, або у разі підвищеної потреби у L-карнітині, а саме: при фізичному та розумовому перенапруженні, астенічних станах різного походження, у період відновлення після захворювань, при поганому апетиті, недостатній масі тіла. L-карнітин є дуже доцільним для включення в раціони харчування дітей, що мають недостатній вміст тваринного білка у раціоні (відмовляються від м’яса, молока).

L-карнітин сприяє підтримці нормального енергетичного обміну речовин у клітинах м’язів, поліпшенню відновлення м’язів після фізичних навантажень, допомагає підтримувати оптимальний розвиток рухових функцій, тому його призначення є також доцільним дітям, що мають підвищені фізичні навантаження.

Спосіб споживання та рекомендована кількість для щоденного вживання :

розчин можна вживати нерозведеним або перед споживанням розвести в 100 мл (ml) рідини — воді або солодких напоях (кисіль, компот, соки). Для кращого засвоєння рекомендується вживати за 30 хв. до їди. Для дозування застосовувати дозуючий шприц.

Дітям віком:

1–3 років по 0,5 мл (ml) розчину 1 раз на добу або за рекомендацією лікаря;

4–6 років по 0,5 мл (ml) розчину 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря;

7–10 років по 1,0 мл (ml) розчину 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря;

від 11 років та дорослим по 1,0 мл (ml) розчину 3 рази на добу або за рекомендацією лікаря.

Тривалість споживання визначається лікарем індивідуально.