Кардонат бебі (Cardonat baby)
Кардонат бебі інструкція із застосування
Склад
Склад: вода очищена, L-карнітин, регулятор кислотності — кислота яблучна.
Рекомендації з вживання
може бути включена за рекомендацією лікаря до раціону харчування дітей віком від 1 року та дорослих як додаткове джерело L-карнітину при станах, що супроводжуються його дефіцитом, або у разі підвищеної потреби у L-карнітині, а саме: при фізичному та розумовому перенапруженні, астенічних станах різного походження, у період відновлення після захворювань, при поганому апетиті, недостатній масі тіла. L-карнітин є дуже доцільним для включення в раціони харчування дітей, що мають недостатній вміст тваринного білка у раціоні (відмовляються від м’яса, молока).
L-карнітин сприяє підтримці нормального енергетичного обміну речовин у клітинах м’язів, поліпшенню відновлення м’язів після фізичних навантажень, допомагає підтримувати оптимальний розвиток рухових функцій, тому його призначення є також доцільним дітям, що мають підвищені фізичні навантаження.
Спосіб споживання та рекомендована кількість для щоденного вживання:
розчин можна вживати нерозведеним або перед споживанням розвести в 100 мл (ml) рідини — воді або солодких напоях (кисіль, компот, соки). Для кращого засвоєння рекомендується вживати за 30 хв. до їди. Для дозування застосовувати дозуючий шприц.
Дітям віком:
1–3 років по 0,5 мл (ml) розчину 1 раз на добу або за рекомендацією лікаря;
4–6 років по 0,5 мл (ml) розчину 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря;
7–10 років по 1,0 мл (ml) розчину 2 рази на добу або за рекомендацією лікаря;
від 11 років та дорослим по 1,0 мл (ml) розчину 3 рази на добу або за рекомендацією лікаря.
Тривалість споживання визначається лікарем індивідуально.
Особливості застосування
Застереження щодо споживання: не слід вживати при гіпотиреозі, підвищеній чутливості до складових, у період вагітності та грудного вигодовування. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не вживати після закінчення терміну придатності.
Перед споживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Після відкриття використовувати протягом 28 днів.