Санувіс (Sanuvis)
Санувіс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: Acidum (S)-lacticum D4 trituration, Acidum (S)-lacticum D6 trituration,
Acidum (S)-lacticum D12 trituration, Acidum (S)-lacticum D30 trituration, Acidum (S)-lacticum D200 trituration;
1 таблетка містить:
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D4 trituration,
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D6 trituration,
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D12 trituration,
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D30 trituration,
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D200 trituration;
допоміжні речовини: картопляний крохмаль, стеарат магнію, моногідрат лактози*.
* Використовується для тритурації з діючою речовиною.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки білого кольору з гладкою поверхнею.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакологічні дослідження лікарського засобу Санувіс Таблетки та активного інгредієнта Acidum (S)-lacticum не проводилися.
Показання
Гомеопатичний лікарський засіб без затверджених терапевтичних показань для застосування.
Протипоказання
Невідомі.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Даних щодо взаємодії немає. У разі застосування іншого лікарського засобу необхідно порадитися з лікарем.
На ефективність гомеопатичного лікарського засобу можуть несприятливо впливати шкідливі фактори у способі життя пацієнта, а також прийом подразливих та збуджувальних засобів.
Особливості застосування
Цей лікарський засіб містить лактозу. Перед прийомом лікарського засобу Санувіс Таблетки проконсультуйтесь з Вашим лікарем, якщо Ви знаєте, що у Вас є непереносимість (нетолерантність) до певних цукрів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати 1–3 рази щоденно по 1 таблетці з достатньою кількістю рідини.
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.
При збереженні симптомів захворювання при застосування лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем.
При застосуванні Санувіс Таблетки наявні скарги можуть тимчасово погіршитись (загострення). В цьому випадку слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Діти
Лікарський засіб не застосовувати дітям.
Передозування
Випадки невідомі.
Побічні реакції
Випадки невідомі, але у разі появи будь-яких побічних реакцій необхідно припинити застосування та повідомити про це лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів в картонній пачці з маркуванням українською мовою.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/
Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.