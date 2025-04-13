Санувіс інструкція із застосування

Навігація по інструкції Склад Лікарська форма Фармакотерапевтична група Фармакологічні властивості Показання Протипоказання Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій Особливості застосування Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами Спосіб застосування та дози Діти Передозування Побічні реакції Термін придатності Умови зберігання Упаковка Категорія відпуску Виробник Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності