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Санувіс (Sanuvis)

Санувіс таблетки таблетки блістер №80
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Санум-Кельбек
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
За рецептом
Кількість штук в упаковці
80 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/18965/01/01 від 18.09.2021

Санувіс інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: Acidum (S)-lacticum D4 trituration, Acidum (S)-lacticum D6 trituration,

Acidum (S)-lacticum D12 trituration, Acidum (S)-lacticum D30 trituration, Acidum (S)-lacticum D200 trituration;

1 таблетка містить:

50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D4 trituration,

50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D6 trituration,

50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D12 trituration,

50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D30 trituration,

50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D200 trituration;

допоміжні речовини: картопляний крохмаль, стеарат магнію, моногідрат лактози*.

* Використовується для тритурації з діючою речовиною.

Лікарська форма

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки білого кольору з гладкою поверхнею.

Фармакотерапевтична група

Гомеопатичний лікарський засіб.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні дослідження лікарського засобу Санувіс Таблетки та активного інгредієнта Acidum (S)-lacticum не проводилися.

Показання

Гомеопатичний лікарський засіб без затверджених терапевтичних показань для застосування.

Протипоказання

Невідомі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Даних щодо взаємодії немає. У разі застосування іншого лікарського засобу необхідно порадитися з лікарем.

На ефективність гомеопатичного лікарського засобу можуть несприятливо впливати шкідливі фактори у способі життя пацієнта, а також прийом подразливих та збуджувальних засобів.

Особливості застосування

Цей лікарський засіб містить лактозу. Перед прийомом лікарського засобу Санувіс Таблетки проконсультуйтесь з Вашим лікарем, якщо Ви знаєте, що у Вас є непереносимість (нетолерантність) до певних цукрів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати 1–3 рази щоденно по 1 таблетці з достатньою кількістю рідини.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта.

При збереженні симптомів захворювання при застосування лікарського засобу слід проконсультуватися з лікарем.

При застосуванні Санувіс Таблетки наявні скарги можуть тимчасово погіршитись (загострення). В цьому випадку слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.

Діти

Лікарський засіб не застосовувати дітям.

Передозування

Випадки невідомі.

Побічні реакції

Випадки невідомі, але у разі появи будь-яких побічних реакцій необхідно припинити застосування та повідомити про це лікаря.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів в картонній пачці з маркуванням українською мовою.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ/

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Хасселер Штайнвег 9, Цех 2–6, 27318 Хойя, Німеччина/

Hasseler Steinweg 9, Werke 2–6, 27318 Hoya, Germany.