Крем-бальазм протизастудний (Anti-cold balasm cream)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальазм протизастудний інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, ланолін, гліцерин, камфора, метилсаліцилат, гірчичний порошок, скипидар, ментол, ефірні олії ялівця, евкаліпта, сосни, ялиці і м'яти.
Спосіб застосування
Масажними рухами наносити крем-бальзам на область шиї, спини, грудної клітки, при цьому вдихати пари, що є хорошою інгаляцією.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4 820 060 930 897.