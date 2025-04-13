Крем-бальзам від кашлю (Cream-balm from cough)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам від кашлю інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, жир гусячий, ланолін, екстракти буркуну, плодів перцю стручкового, листя і кореня хрону, гірчичний порошок, камфора, олія терпентінное, ментол, віск бджолиний, масло ефірне евкаліпа.
Спосіб застосування
Розтерти крем-бальзам по проекції дихальних шляхів спини і грудей, при цьому вдихати пари, що є хорошою інгаляції. Процедури повторювати кілька разів на день.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4 820 060 930 934.