Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам від кашлю (Cream-balm from cough)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД КАШЛЮ 10 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам від кашлю інструкція із застосування

Склад

Вазелін, церезин, жир гусячий, ланолін, екстракти буркуну, плодів перцю стручкового, листя і кореня хрону, гірчичний порошок, камфора, олія терпентінное, ментол, віск бджолиний, масло ефірне евкаліпа.

Спосіб застосування

Розтерти крем-бальзам по проекції дихальних шляхів спини і грудей, при цьому вдихати пари, що є хорошою інгаляції. Процедури повторювати кілька разів на день.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4 820 060 930 934.