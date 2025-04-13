Розтерти крем-бальзам по проекції дихальних шляхів спини і грудей, при цьому вдихати пари, що є хорошою інгаляції. Процедури повторювати кілька разів на день.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4 820 060 930 934.