Крем-бальзам при нежиті і гаймориті (Cream-balm for a cold and sinusitis)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам при нежиті і гаймориті інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, ланолін, екстракти прополісу, каланхое та кореня цикламена, ментол, камфора, ефірні олії м'яти перцевої, евкаліпта, чайного дерева, гвоздики і кориці.
Спосіб застосування
Наносити на перенісся, надбрівні дуги і крила носа кілька разів на добу. При гаймориті помістити в кожну пазуху носа по горошині бальзаму на кінчику пальця. Використовувати для інгаляцій при закладеності носа.