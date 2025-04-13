Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам при нежиті і гаймориті (Cream-balm for a cold and sinusitis)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ 10 г №1
Ціни в містах поряд
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від 27,00 грн
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам при нежиті і гаймориті інструкція із застосування

Склад

Вазелін, церезин, ланолін, екстракти прополісу, каланхое та кореня цикламена, ментол, камфора, ефірні олії м'яти перцевої, евкаліпта, чайного дерева, гвоздики і кориці.

Спосіб застосування

Наносити на перенісся, надбрівні дуги і крила носа кілька разів на добу. При гаймориті помістити в кожну пазуху носа по горошині бальзаму на кінчику пальця. Використовувати для інгаляцій при закладеності носа.