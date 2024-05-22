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Вітамін C (Vitamin C) (555553) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін C (Vitamin C)
Ціна в місті Київ
від 37,00 грн
Без рецепта
10 шт від 37,00 грн 30 шт від 105,00 грн 40 шт Немає в наявності 40 шт Немає в наявності
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В наявності в 164 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Вітамін C інструкція із застосування

Показання

  • Інфекційні захворювання (грип, ГРВІ, хронічний гайморит, тонзиліт, бронхіт, пневмонія, герпес).
  • Імунодефіцитні стани.
  • Синдром хронічної втоми.
  • Стреси різного генезу.
  • Синдром дисплазії сполучної тканини.
  • Серцево-судинні захворювання: атеросклероз, ІХС, артеріальна гіпертензія.
  • Захворювання кістково-м'язової системи: остеопороз, фіброміалгія.
  • Варикозна хвороба.
  • Метаболічний синдром.
  • Аутоімунні захворювання, у тому числі ревматоїдний артрит, геморагічний васкуліт тощо.
  • Програми омолодження у косметології.
  • Променева хвороба.
  • Запобігання шкідливим наслідкам куріння.

Спосіб застосування

Приймати 1 таблетку, запиваючи невеликою кількістю води.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та вологи, недоступному для дітей місці.

Вітамін C класичний з обліпихою
Вітамін C класичний з обліпихою таблетки тм Solution Pharm, №10
від 37,00 грн
В наявності в 164 аптеках
Ціни в аптеках
Вітамін C класичний з обліпихою
Вітамін C класичний з обліпихою таблетки тм Solution Pharm, №10
від 37,00 грн
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