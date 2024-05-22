Вітамін C (Vitamin C) (555553) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 37,00 грн
Без рецепта
Виробник
Беркана Плюс
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Вітамін C інструкція із застосування
Показання
- Інфекційні захворювання (грип, ГРВІ, хронічний гайморит, тонзиліт, бронхіт, пневмонія, герпес).
- Імунодефіцитні стани.
- Синдром хронічної втоми.
- Стреси різного генезу.
- Синдром дисплазії сполучної тканини.
- Серцево-судинні захворювання: атеросклероз, ІХС, артеріальна гіпертензія.
- Захворювання кістково-м'язової системи: остеопороз, фіброміалгія.
- Варикозна хвороба.
- Метаболічний синдром.
- Аутоімунні захворювання, у тому числі ревматоїдний артрит, геморагічний васкуліт тощо.
- Програми омолодження у косметології.
- Променева хвороба.
- Запобігання шкідливим наслідкам куріння.
Спосіб застосування
Приймати 1 таблетку, запиваючи невеликою кількістю води.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла та вологи, недоступному для дітей місці.