Крем-бальзам невролек (Cream balm neurolec)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам невролек інструкція із застосування
Спосіб застосування
При невралгії сідничного нерва, міжреберних і інших видів невралгії, ревматизмі, радикуліті, ішіасі, при розтягненнях і з профілактичною метою втирати масажними рухами 2–3 рази на добу.
Склад
Вазелін, церезин, жир свинячий, ланолін, екстракти арніки, редьки чорної, кореня хрону, масло вершкове, екстракти ялівцю, часнику, нирок і квіток бузку і хмелю, бруньок берези, скипидар живичний.