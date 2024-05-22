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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоГрацівен (Graciven)

Грацівен (Graciven) (555263) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Грацівен (Graciven)
Ціна в місті Київ
від 195,79 грн
Без рецепта
30 шт від 195,79 грн
В наявності в 183 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного