ШВЛ і комплектуючі

Маска киснева середньої концентрації (Medium concentration oxygen mask)

МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
З кисневою трубкою 2.1 м педіатрична №1
Flexicare Medical Limited
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
МАСКА КИСНЕВА СЕРЕДНЬОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Для дорослих з носовим затискачем головним тримачем та кисневою трубкою 2.1 м №1
Flexicare Medical Limited
Характеристики
Виробник
Flexicare Medical Limited
Медичні вироби
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.