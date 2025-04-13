Крем-бальзам від варикозу (Cream-balm for varicose veins)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам від варикозу інструкція із застосування
Склад
Вазелін, церезин, гліцерин, екстракти арніки, каштана, кори дуба, калгану, календули, трави горця перцевого, віск бджолиний, ланолін, ефірні олії розмарину, ялини, кипариса, меліси, вітамін Р.
Спосіб застосування
Щодня вранці і ввечері наносити крем-бальзам на уражені ділянки ніг легкими масажними рухами.