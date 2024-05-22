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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинБуфер вітамін C з контролем pH (Buffer vitamin C with control pH)

Буфер вітамін C з контролем pH (Buffer vitamin C with control pH) (553344) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Буфер вітамін C з контролем pH (Buffer vitamin C with control pH)
Ціна в місті Київ
від 685,40 грн
Без рецепта
120 шт від 685,40 грн
В наявності в 36 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин