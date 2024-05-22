Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяБіотин + бамбук (Biotin + bamboo) Біотин + бамбук (Biotin + bamboo) (550092) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Біо Лайт Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся