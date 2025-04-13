Зубна паста Аквафреш 3 Комплексний захист освіжаюче-м'ятна (Toothpaste Aquafresh 3 Complex protection of refreshing-mint)
3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ "3 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ"
Туба 100 мл освіжаюче-м'ятна №1ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ "3 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ"
Туба 50 мл освіжаюче-м'ятна №1ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ "3 КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ"
Порш. уп. 100 мл освіжаюче-м'ятна №1ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби