Капсули Мамолакт® — джерело біологічно активних речовин, які доречні при необхідності покращення лактації (регуляції кількості, підвищення якості молока) та відновлення організму жінки в післяпологовий період.

Мета вживання. Грудне вигодовування — це найприродніша річ у світі. Але те, що це природно, не означає, що це обов’язково легко. Хоча грудне вигодовування є легким для більшості, але досить велика частка матерів, наприклад, які вигодовують свою першу дитину, мають із цим труднощі. У небагатьох мам виникають проблеми з виділенням молока, тоді як у деяких немовлят виникає проблема зі смоктанням. Ці виклики не повинні знеохочувати, оскільки спочатку кожна мама може стикнутися з труднощами при грудному вигодовуванні.

Молоко матері — це все, що потрібно дитині, щоб у перші кілька місяців залишатися здоровою та щасливою. Грудне вигодовування не тільки дає дитині достатню кількість поживних речовин, але й захищає її від інфекцій та збільшує зв’язок між матір’ю та дитиною. Отже, годування дитини грудьми в перші кілька місяців після народження є корисним. Деякі матері спочатку можуть мати проблеми з продукуванням грудного молока. Але рішення таких проблем завжди є. Дієтичні добавки для регуляції лактації є альтернативним рішенням і можуть допомогти матері забезпечити дитину належною кількістю молока та поживних речовин у ньому. Багато фахівців з лактації пропонують вживати добавки для лактації для регуляції виробництва грудного молока, оскільки вони є досить ефективними.

Цинк належить до есенціальних мікроелементів. Він є компонентом більш ніж 300 ферментів та бере участь у всіх видах обміну. Цинку належить важлива роль в синтезі білка та нуклеїнових кислот, він необхідний для стабілізації структури ДНК, РНК. Дефіцит цинку впливає на ріст і поділ клітин, кератогенез, остеогенез, гемопоез, клітинне дихання, а також дефіцит цинку може порушити роботу імунної системи й підвищити схильність до розвитку інфекційної діареї, пневмонії та інших захворювань у новонародженого.

Галактагогічні продукти — це речовини, що сприяють регуляції вироблення молока у матері.

Мамолакт® — це багатокомпонентна галактогогічна добавка, яка спрямована не тільки на регуляцію кількості молока, але і на підтримку якості грудного молока. Це суміш екстрактів пуерарії бульбоподібної, пажитнику грецького, спаржі гроновидної, лаптаденії сітчастої, вітанії снодійної та часнику городнього, які забезпечують організм матері корисними речовинами та сприяють виділенню грудного молока.

Вживання капсул Мамолакт® є доречним при грудному вигодовуванні:

• містять екстракти натуральних рослинних компонентів;

• містять складники, які сприяють регуляції вироблення грудного молока;

• містять цинк, оскільки з грудним молоком виділяється значна кількість цинку, особливо в перші тижні після пологів;

• за потреби в більшій кількості корисних компонентів у грудному молоці;

• за потреби в заспокоєнні жінки без зниження концентрації уваги;

• за потреби в більшій енергетичності молока;

• за потреби в поліпшенні витривалості (збільшення м’язової сили) жінки;

• за потреби в поліпшенні пам’яті, уваги, швидкості обробки інформації;

• за потреби в активації жирового обміну і зменшенні надмірної маси тіла жінки.