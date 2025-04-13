Фармакодинаміка.

Механізм дії.

Парикальцитол — синтетичний біологічно активний вітамін D 2 , аналог кальцитріолу. Парикальцитол вибірково підвищує число активованих рецепторів вітаміну D у паращитовидній залозі, не призводячи до подібного збільшення в кишечнику і меншою мірою діє на резорбцію кістки. Парикальцитол, крім того, збільшує число активованих чутливих рецепторів кальцію в паращитовидній залозі. Як наслідок, парикальцитол знижує рівень паратиреоїдного гормону (ПТГ) за рахунок пригнічення проліферації клітин у паращитовидній залозі і зниження синтезу та секреції ПТГ, виявляючи при цьому мінімальний вплив на рівень кальцію і фосфору. Крім того, парикальцитол може безпосередньо діяти на клітини кісткової тканини, підтримуючи об’єм кісткової тканини і покращуючи мінералізацію поверхонь.

Корекція порушення рівня ПТГ з нормалізацією гомеостазу кальцію і фосфору може чинити профілактичну і терапевтичну дію на метаболічне ураження кісток, пов’язане із хронічними захворюваннями нирок.

Фармакокінетика.

Розподіл.

Фармакокінетика парикальцитолу була вивчена у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю (ХНН) (стадія 5), які потребують гемодіалізу. Парикальцитол застосовувався у вигляді внутрішньовенної болюсної ін’єкції. Протягом двох годин після введення доз у діапазоні від 0,04 до 0,24 мкг/кг концентрація парикальцитолу швидко знижувалася; після цього концентрація парикальцитолу знижувалася логарифмічно із середнім періодом напіврозпаду приблизно 15 годин.

При багаторазовому прийомі накопичення парикальцитолу не спостерігалося. In vitro зв’язування білка плазми з парикальцитолом було великим (>99,9%) і ненасиченим у діапазоні концентрацій від 1 до 100 нг/мл.

Метаболізм.

Кілька метаболітів було виявлено у сечі і у фекаліях. Не змінений парикальцитол в сечі не виявлявся. Парикальцитол метаболізується під дією печінкових і непечінкових ферментів, включаючи мітохондріальний CYP24, а також CYP3A4 і UGT1A4.

Фармакокінетичні характеристики парикальцитолу в пацієнтів із ХНН (доза 0,24 мкг/кг) параметр N Значення (середнє ± SD) C max (через 5 хвилин після болюсної ін’єкції) 6 1850 ± 664 (пг/мл) AUC o-∞ 5 27382 ± 8230 (пг • година/мл) CL 5 0,72 ± 0,24 (л/годину) V ss 5 6 ± 2 (л)

Елімінація.

У здорових добровольців було проведено дослідження з одноразовою внутрішньовенною болюсною дозою 0,16 мкг/кг 3 H-парикальцитолу (n=4), радіоактивність плазми була віднесена до вихідної речовини.

Парикальцитол виводиться шляхом екскреції з жовчю. У здорових добровольців приблизно 63% лікарського засобу виводиться через кишечник і 19% — нирками. T 1/2 парикальцитолу при застосуванні в дозах від 0,04 до 0,16 мкг/кг у здорових добровольців становить в середньому 5-7 годин.

Особливі популяції.

Стать, раса і вік.

Фармакокінетичні відмінності за віком або статтю у досліджених дорослих пацієнтів не спостерігалися. Фармакокінетичні відмінності за ознакою раси не встановлені.

Печінкова недостатність

У дослідженні було виявлено, що фармакокінетика незв’язаного парикальцитолу була однакова у пацієнтів з легкою і помірною печінковою недостатністю та здорових добровольців. Немає необхідності у зміні дози для пацієнтів з легкою і помірною печінковою недостатністю. Вплив тяжкої печінкової недостатності на фармакокінетику парикальцитолу не оцінювався.