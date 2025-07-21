Додаткові засоби

Крем цибульний-часниковий комплекс для волосся (Onion-garlic hair complex cream)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ АКТИВАТОР РОСТУ ВОЛОССЯ" спрей 30 мл №1
Ціни в Київ
від 235,50 грн
В 280 аптеках
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Форма випуску
Спрей
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби