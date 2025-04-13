Крем-бальзам від лишаю і псоріазу (Cream-balm for lichen and psoriasis)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам від лишаю і псоріазу інструкція із застосування
Спосіб застосування
Нанести крем-бальзам на уражені ділянки тіла і дати йому вбратися. Процедуру проводити не менше одного разу на день після прийняття ванни.
Склад
- вазелін
- цезерін
- ланолін
- екстракти стебел і листя чистотілу і череди, кореня оману, софори
- екстракти календули, любистку, алое
- віск бджолиний
- олія обліпихи
- ефірна олія ялівцю
Увага: Вживання алкоголю викликає загострення захворювань