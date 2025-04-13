Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам від лишаю і псоріазу (Cream-balm for lichen and psoriasis)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД ЛИШАЮ І ПСОРІАЗУ 10 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 24,00 грн
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам від лишаю і псоріазу інструкція із застосування

Спосіб застосування

Нанести крем-бальзам на уражені ділянки тіла і дати йому вбратися. Процедуру проводити не менше одного разу на день після прийняття ванни.

Склад

  • вазелін
  • цезерін
  • ланолін
  • екстракти стебел і листя чистотілу і череди, кореня оману, софори
  • екстракти календули, любистку, алое
  • віск бджолиний
  • олія обліпихи
  • ефірна олія ялівцю

Увага: Вживання алкоголю викликає загострення захворювань