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В-комплекс (538509) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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В-комплекс
Ціна в місті Київ
від 496,84 грн
Без рецепта
50 шт від 496,84 грн
В наявності в 412 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів