Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)вікрилВікрил плюс з покриттям антибактеріальний, поліглактин 910 Вікрил плюс з покриттям антибактеріальний, поліглактин 910 (533603) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 133,00 грн Без рецепта 1 шт від 133,00 грн 1 шт від 128,04 грн 1 шт Немає в наявності 36 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Етікон, Інк. Форма випуску 3/0, фіолет. Медичні вироби вікрил