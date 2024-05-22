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Вікрил плюс з покриттям антибактеріальний, поліглактин 910 (533603) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вікрил плюс з покриттям антибактеріальний, поліглактин 910
Ціна в місті Київ
від 133,00 грн
Без рецепта
1 шт від 133,00 грн 1 шт від 128,04 грн 1 шт Немає в наявності 36 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
3/0, фіолет.
Медичні вироби
вікрил