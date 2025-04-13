Крем-бальзам протигеморойний (Anti-hemorrhoid cream-balm)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам протигеморойний інструкція із застосування
Спосіб застосування
При перших ознаках геморою наносити на запалену область заднього проходу кілька разів на добу і після дефекації і прийняття гігієнічного душу. Використовувати до закінчення ознак запалення.
Склад
- вазелін
- церезин
- ланолін
- екстракти кори дуба, чорної тополі, малини, каштана і морозника
- вітаміни А і Е
- віск бджолиний
- сірка очищена
- ефірні олії кипариса, чайного дерева і лимона