Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам протигеморойний (Anti-hemorrhoid cream-balm)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПРОТИГЕМОРОЙНИЙ 10 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам протигеморойний інструкція із застосування

Спосіб застосування

При перших ознаках геморою наносити на запалену область заднього проходу кілька разів на добу і після дефекації і прийняття гігієнічного душу. Використовувати до закінчення ознак запалення.

Склад

  • вазелін
  • церезин
  • ланолін
  • екстракти кори дуба, чорної тополі, малини, каштана і морозника
  • вітаміни А і Е
  • віск бджолиний
  • сірка очищена
  • ефірні олії кипариса, чайного дерева і лимона