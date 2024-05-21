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Абертін (Abertin) (526753) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Абертін (Abertin)
Ціна в місті Київ
від 222,37 грн
Без рецепта
10 шт від 222,37 грн 10 шт від 235,12 грн 20 шт Немає в наявності
В наявності в 409 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура