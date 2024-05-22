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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАцерола+ C (Acerola+ C)

Ацерола+ C (Acerola+ C) (526745) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ацерола+ C (Acerola+ C)
Ціна в місті Київ
від 549,50 грн
Без рецепта
90 шт від 549,50 грн
В наявності в 19 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Дозування
500
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин